Поехала продавать автомобиль и пропала. Сибирячку нашли задушенной возле трассы

СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства 34-летней жительницы Бердска Ирины Синельниковой, сообщает НГС . 11 января она пропала после того, как поехала продавать свой автомобиль Peugeot 407. По версии следствия, покупатели оказались убийцами — они задушили женщину и спрятали её тело.

О том, что женщина пропала, стало известно вечером 11 января. Муж пропавшей Ирины сообщил НГС, что женщина отправилась продавать свою машину Peugeot 407.

Ирину искали следователи и волонтеры. «Около 200 человек — это добровольцы поисково-спасательных отрядов „Маяк“, „Лиза Алерт“ и местные жители прочесывали огромные территории по колено в снегу», — пишет ndn.info. 13 января стало известно, что женщину нашли задушенной.



«По данным следствия, в конце 2018 года двое жителей города Бердска Новосибирской области решили у продавцов автомобилей забирать машины, а последних убивать. До 11 января 2019 года просматривали автомобили с продавцами, однако по определённым причинам совершить задуманное не получилось», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления Следственного комитета.



Подозреваемые были установлены и задержаны. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.