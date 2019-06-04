Новое имущество на 5 млрд рублей нашли у бывшего чиновника в Подмосковье

У Александра Постриганя, который возглавлял Клинский район Подмосковья, нашли новое имущество, сообщает РБК .

Генпрокуратура оценила «добавку» в 5 млрд рублей.

Ранее суд уже арестовал имущество экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на общую сумму почти в 4 млрд рублей.

Отмечается, что основанием для уточнения иска и пересмотра ущерба в большую сторону стала информация об участии Постриганя в бизнесе его сына, пишет polit.ru.

Экс-глава Клинского района Подмосковья был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при сдаче жилого дома в конце июня 2018 года.

Районом Постригань руководил в течение 17 лет, по 2014 год.

Другое дело

Ранее сообщалось, что у российского чиновника по суду отобрали имущества больше чем 10 млрд рублей — на этот раз у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

В генпрокуратуре заявили, что Шестун с 2003 по 2017 годы выводил высоколиквидную землю из госсобственности и продавал ее через подставных лиц.

У Шестуна нашли 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе (почти 1,5 тыс. гектаров земли) рыночной стоимостью более 10 млрд рублей. Кроме того, прокуроры выявили у чиновника 22 автомобиля общей стоимостью почти 27 млн рублей.

Сам фигурант называет свое дело заказным и политически мотивированным.