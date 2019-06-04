Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 июня 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Новое имущество на 5 млрд рублей нашли у бывшего чиновника в Подмосковье

У Александра Постриганя, который возглавлял Клинский район Подмосковья, нашли новое имущество, сообщает РБК.

Деньги.
Деньги.
Олег Богданов

Генпрокуратура оценила «добавку» в 5 млрд рублей.

Ранее суд уже арестовал имущество экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на общую сумму почти в 4 млрд рублей.

Отмечается, что основанием для уточнения иска и пересмотра ущерба в большую сторону стала информация об участии Постриганя в бизнесе его сына, пишет polit.ru.

Экс-глава Клинского района Подмосковья был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при сдаче жилого дома в конце июня 2018 года.

Районом Постригань руководил в течение 17 лет, по 2014 год.

Другое дело

Ранее сообщалось, что у российского чиновника по суду отобрали имущества больше чем 10 млрд рублей — на этот раз у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

В генпрокуратуре заявили, что Шестун с 2003 по 2017 годы выводил высоколиквидную землю из госсобственности и продавал ее через подставных лиц.

У Шестуна нашли 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе (почти 1,5 тыс. гектаров земли) рыночной стоимостью более 10 млрд рублей. Кроме того, прокуроры выявили у чиновника 22 автомобиля общей стоимостью почти 27 млн рублей.

Сам фигурант называет свое дело заказным и политически мотивированным.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость