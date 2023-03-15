Новорожденный сын блогера-сыроеда умер от истощения

Ребенок болел несколько дней, потом его состояние резко ухудшилось. Родители обратились к медикам, которые констатировали смерть младенца.
Одна из версий — умер от истощения.
Возбуждено уголовное дело.
Следователи выяснили, что ребенок родился 11 февраля. Родители не стали малыша регистрировать.
Ранее годовалый малыш умер в новосибирской больнице.
Мальчика сразу поместили в палату интенсивной терапии. Некоторое время спустя врач назвал возможный диагноз — менингит. Через шесть часов мальчик умер.