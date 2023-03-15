15 марта
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Происшествия

Новорожденный сын блогера-сыроеда умер от истощения

Месячный ребенок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого скончался в Сочи от истощения, пишут «Известия».

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Ребенок болел несколько дней, потом его состояние резко ухудшилось. Родители обратились к медикам, которые констатировали смерть младенца.

Одна из версий — умер от истощения.

Возбуждено уголовное дело.

Следователи выяснили, что ребенок родился 11 февраля. Родители не стали малыша регистрировать.

Ранее годовалый малыш умер в новосибирской больнице.

Мальчика сразу поместили в палату интенсивной терапии. Некоторое время спустя врач назвал возможный диагноз — менингит. Через шесть часов мальчик умер.

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