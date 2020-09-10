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Происшествия

Новорожденную девочку бросили на холоде возле храма в Сибири

В Кемеровской области полицейские разыскивают неизвестных, оставивших новорожденного ребенка возле храма, сообщает региональное МВД.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Инцидент произошел в Кемерове утром 7 сентября. Девочку нашел охранник, услышавший на территории храма детский плач.

По звуку мужчина разыскал пакет, в котором лежал завернутый в шарф ребенок. Он занес девочку в помещение, вызвал медиков и полицию.

«Найденная малышка была доставлена в больницу, где ее осмотрели медицинские работники, ее жизни ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

В региональном СК отметили, что устанавливают личности родителей новорожденной девочки.

«В рамках проверки будут устанавливаться женщины, состоявшие на учете в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности, которые уже родили, но при этом детей рядом с ними нет», — уточнили в СК.

Напомним, ранее в Кузбассе мужчина на пороге поликлиники оставил новорожденную девочку и убежал — этот случай еще более чудовищный, так как дело было ночью в середине января.

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