Новосибирец из колонии руководил бандой, орудовавшей против «неславян»

22-летнего новосибирца и его пятерых подельников осудили за бандитизм. Причем, главарь группировки собрал банду и руководил ею прямо из колонии, где он отбывал наказание. По данным Следкома, бандиты преследовали «лиц неславянской внешности».

К своим 22 годам этот человек уже имел несколько судимостей и являлся «одним из лидеров уголовно-криминальной среды». По данным следствия, он испытывал ненависть к тем заключенным колонии, в которой отбывал наказание, кто выглядит не как славянин.

Чтобы усилить свой авторитет на зоне, он создал вооруженную группировку из пятерых своих знакомых, находящихся на свободе. Эти бандиты нападали на освобождающихся из колонии «неславян».

Также бандиты привлекали к своей противоправной деятельности других людей, не входивших в их преступное сообщество. Их помощь использовали в конкретных преступлениях, таких как покушение поджог имущества или на похищение граждан.

Во время обысков у бандитов нашли ножи, огнестрельное оружие, патроны, маски.

Дело передали в суд.