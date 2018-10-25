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Новосибирец под видом следователя обманывал жителей Алтая

В Республике Алтай задержали жителя Новосибирской области, который обманул нескольких человек, пишет ГУ МВД России по региону.

Наручники.
Наручники.
СС0

Аферист звонил на случайные номера телефонов. Он представлялся родственником и говорил, что попал в неприятную ситуацию. После этого трубку якобы передавали следователю. Мужчина предлагал решить вопрос за деньги, и потерпевшие отправляли средства на указанные телефонные номера.

Мошенник обманул двух человек. В первом случаен похитил 40 тысяч рублей, во втором — 15 тысяч.

Спустя время полицейские смогли выйти на след афериста. Им оказался 36-летний житель Новосибирской области, уже отбывавший наказание за аналогичные преступления.

Мужчину задержали, он признался в содеянном. Злоумышленник рассказал, что обманывал людей, потому что это приносило стабильный доход.

Полицейские возбудили уголовное дело.

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