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Происшествия

Новосибирец устроил жесткое ДТП: шесть «скорых», два трупа, заблокированный ребенок и упавший с моста пассажир

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием легковой машины, микроавтобуса и отечественного автобуса, сообщает региональное МВД.

ДТП на встречной полосе. Новосибирская область.
ДТП на встречной полосе. Новосибирская область.
54.мвд.рф.

ДТП произошло в среду утром, 6 апреля, на 22 километре автодороги К-19Р.

«Водитель микроавтобуса Toyota Hiace следовал в сторону Новосибирска и по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda FIT, после чего столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм скончались двое мужчин, находившихся в микроавтобусе, также пострадали двое детей.


Как отмечают в паблике «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“», на место ДТП приехали шесть машин скорой помощи.

«Одного из пассажиров микроавтобуса выкинуло из салона, он упал на железнодорожные пути и получил открытый перелом ноги», — рассказали очевидцы, проезжавшие в момент ДТП по мосту.

Происшествие прокомментировало правительство Новосибирской области, заявив о начале проверки в отношении перевозчика, эксплуатировавшего ПАЗ.

«Вина водителя пассажирского автобуса не установлена, информация по количеству пострадавших устанавливается органами полиции. По результатам разбора ДТП и определения степени вины перевозчика минтрансом региона будут приняты меры», — отметили власти.

По данным «Интерфакс-Сибирь», в результате ДТП в одном из автомобилей заблокировало ребенка — его извлекли пожарные.

Из-за пассажира микроавтобуса, упавшего с моста на железнодорожные пути, остановили движение тепловоза. Мужчину госпитализировали.

В пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту «Новосибирск — Жеребцово», никто не пострадал.

Ранее под Новосибирском произошло необычное ДТП — танк дулом распорол фуру.

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