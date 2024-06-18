Жители многоэтажки в Новосибирске борются с 36-летней матерью, которая страдает синдромом Плюшкина. Женщина живет на пособия, подрабатывает и тащит в квартиру мусор, сообщает " КП-Новосибирск ".

В Новосибирске соседи просят спасти детей от их матери с синдромом Плюшкина.

Жители девятиэтажки на ул. Богаткова уже 6 лет борются с матерью двоих детей. Женщина воспитывает тяжелобольную 15-летнюю дочку и 8-летнего сына. Когда девочка стала выбрасывать из окна вещи, соседи с сотрудниками опеки тогда зашли в квартиру узнать причины происходящего и ужаснулись. Мусора было под потолок: все это в квартиру приносила мать детей. Из двушки вывезли два самосвала хлама и забрали кошку с пятью котятами.

Девочку забрал отец, а сына поместили в реабилитационный центр. Но позже обоих вернули матери, ведь в доме навели порядок. Двухкомнатная квартира снова стала тонуть в мусоре.

Очевидцы сообщают, что по всему подъезду все эти годы ползают тараканы.

Сейчас детей у матери просит забрать и ее родная сестра. К тому же та рассказала, что женщина накопила огромный долг по квартплате: порядка 300-350 тыс. рублей.

Также известно, что старшая дочка даже не научилась сама себя обслуживать, а младший мальчик еле окончил второй класс. Он получил кучу жалоб от учителей и даже обокрал магазин.

Родная тетя отказывается забирать детей себе, потому что "они неуправляемые". Также их не хотят воспитывать собственные отцы. Соцработники говорят, что с матерью им будет лучше, однако родственница с этим не согласна.

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