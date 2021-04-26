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Происшествия

Новосибирские дорожники лопатами удовлетворили интерес пьяной толпы к качеству дорог

В Новосибирске произошла массовая драка между нетрезвой толпой и дорожными рабочими, сообщает ГТРК «Новосибирск».

Драка дорожников с пьяными жителями. Новосибирск.
Драка дорожников с пьяными жителями. Новосибирск.
кадр из видео.

Драка, попавшая на видео, произошла ночью 24 апреля. Информацию о произошедшем разместили в группе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54».

«Группа мужчин, недовольных качеством дорог, решила в грубой форме высказать свои претензии непосредственно рабочим, занимавшимся ремонтом проезжей части», — рассказали очевидцы.

Дорожники отбились от нападавших и вернулись к восстановлению дороги, а после обратились в полицию с заявлением об избиении.

На кадрах видно, как рабочие, обладающие тяжелым и травмоопасным инвентарем, сплоченно отбились от нападавших. Кроме того, дорожники были трезвыми — это тоже помогло.

«Поступило сообщение о том, что рабочему строительной компании были нанесены телесные повреждения в ходе уличного конфликта. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливают участников конфликта и потерпевших», — сообщили в региональном МВД.

Кстати, ранее глава Новосибирска отчитал депутата, рискнувшего сделать ему выговор за качество дорог. Примечательно, что дорогами недоволен и губернатор региона.

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