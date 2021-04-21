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Жизнь

Глава Новосибирска отчитал депутата, рискнувшего сделать ему выговор за качество дорог

Депутаты новосибирского горсовета отклонили предложение коллеги сделать выговор мэру Новосибирска Анатолию Локтю за качество дорог, пишет «Коммерсант».

Разбитые дороги в Новоалтайске.
Разбитые дороги в Новоалтайске.
Анна Зайкова.

С инициативой внести объявление выговора в повестку сессии, состоявшейся 21 апреля, выступил депутат Игорь Украинцев.

«Пусть не юридически, но фактически это должно отрезвить мэра», — пояснил он свое предложение.

Горсовет идею не поддержал. В ответ Локоть попросил рассмотреть на комиссии по этике высказывания Украинцева.

«Неоднократно слышу формулировки, которые меня задевают. Я старался вести себя сдержанно — себе таких эмоциональных высказываний не позволяю. Я трезвый всегда прихожу на работу. Прошу призвать к порядку и на соответствующей комиссии рассмотреть такие выказывания», — выступил мэр.

Анатолий Локоть голосует на выборах новосибирского мэра 6 апреля 2014 года.
Анатолий Локоть голосует на выборах новосибирского мэра 6 апреля 2014 года.
www.kprfnsk.ru

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в городе впору вводить режим повышенной готовности по состоянию дорог и приступить к ямочному ремонту.

Глава региона подчеркнул, что месяц наблюдает за хорошей погодой, однако «за этот период ни одной бригады дорожников не увидел».

«То ли больших денег ждете, то ли больших ям», — пристыдил Травников местную власть.

Ранее в Новосибирской области жители села обвинили Газпром в разрушении единственного проезда, сделанного за 2,7 млн рублей.

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