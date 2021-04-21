Глава Новосибирска отчитал депутата, рискнувшего сделать ему выговор за качество дорог

С инициативой внести объявление выговора в повестку сессии, состоявшейся 21 апреля, выступил депутат Игорь Украинцев.

«Пусть не юридически, но фактически это должно отрезвить мэра», — пояснил он свое предложение.

Горсовет идею не поддержал. В ответ Локоть попросил рассмотреть на комиссии по этике высказывания Украинцева.

«Неоднократно слышу формулировки, которые меня задевают. Я старался вести себя сдержанно — себе таких эмоциональных высказываний не позволяю. Я трезвый всегда прихожу на работу. Прошу призвать к порядку и на соответствующей комиссии рассмотреть такие выказывания», — выступил мэр.

Анатолий Локоть голосует на выборах новосибирского мэра 6 апреля 2014 года. www.kprfnsk.ru

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в городе впору вводить режим повышенной готовности по состоянию дорог и приступить к ямочному ремонту.

Глава региона подчеркнул, что месяц наблюдает за хорошей погодой, однако «за этот период ни одной бригады дорожников не увидел».

«То ли больших денег ждете, то ли больших ям», — пристыдил Травников местную власть.

Ранее в Новосибирской области жители села обвинили Газпром в разрушении единственного проезда, сделанного за 2,7 млн рублей.