«Раздавили всю дорогу»: сельчане обвинили Газпром в разрушении единственного проезда

В Новосибирской области жители села требуют запретить газпромовцам ездить по их дороге и восстановить разрушенный проезд, сообщает региональное отделение КПРФ.

В селе Романово никогда не было дороги, но в 2019 году за 2,7 млн рублей здесь отсыпали проезд.

Новую дорогу сразу же раздавила спецтехника подрядчика «Газпром трансгаз Томск», рассказала местная жительница Ольга Кириленко.

«Когда дорогу нам строили, мы добились того, чтобы Газпром ездил в объезд нашего села, но как только ее доделали — техника поехала напролом по центральной улице. У нас дорога предусмотрена на груз не выше трех тонн, а они везут огромный кран, который весит тонн 20−25. Раздавили всю дорогу так, будто никогда здесь ее и не было», — отметила она.

По щебенке, перемешенной с глиной, поехали автокраны, гусеничная техника и длинномеры. Причем сельчане просили у газпромовцев вложиться в строительство дороги.

«Им ничего не стоит заасфальтировать 1,5 км дороги, но они отказались. Сказали, что ездить через село не будут, а построят себе отдельную дорогу в объезд. Пришла весна, и этот караван техники вновь поехал по центральной улице», — рассказала Кириленко.

Главе сельсовета развел руками — запретить Газпрому не может. Жители обратились к губернатору Новосибирской области, но ответ пока не пришел.

Сельчанам удалось обсудить проблему с представителями компании — те пообещали после весенних работ восстановить дорогу, но гарантийное письмо давать отказались.

Ранее задержали за взятки руководителя регуправления автомобильных дорог, а вместе с ним и замглавы местного минтранспорта.