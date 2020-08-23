Новосибирский рецидивист взял в заложницы женщину в магазине

Мужчина удерживал женщину, приставив к горлу предмет, похожий на осколок бутылки, установили полицейские.
Пути отхода были перекрыты. Полицейские стали вести переговоры с мужчиной.
В ходе разговора двое сотрудников уголовного розыска обезвредили злоумышленника, применив приемы борьбы.
Женщину освободили, говорится в сообщении областного главка МВД. Потерпевшей сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи, на данный момент ее жизни ничего не угрожает.
«Захватчика» доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Полицейскими установлена личность мужчины — 44-летний житель Кировского района Новосибирска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ.
Проводится расследование.
Что хотел сообщить задержанный представителям власти и журналистам — неизвестно.