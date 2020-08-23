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Происшествия

Новосибирский рецидивист взял в заложницы женщину в магазине

В полицию Новосибирска поступило сообщение — в магазине мужчина удерживает 63-летнюю женщину. Он выдвигает требование — вызвать представителей власти и журналистов.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Мужчина удерживал женщину, приставив к горлу предмет, похожий на осколок бутылки, установили полицейские.

Пути отхода были перекрыты. Полицейские стали вести переговоры с мужчиной.

В ходе разговора двое сотрудников уголовного розыска обезвредили злоумышленника, применив приемы борьбы.

Женщину освободили, говорится в сообщении областного главка МВД. Потерпевшей сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи, на данный момент ее жизни ничего не угрожает.

«Захватчика» доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Полицейскими установлена личность мужчины — 44-летний житель Кировского района Новосибирска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ.

Проводится расследование.

Что хотел сообщить задержанный представителям власти и журналистам — неизвестно.

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