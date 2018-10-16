Новосибирскому школьнику грозит два года лишения свободы за исправленные оценки

Новосибирский школьник Владимир Жоглик в 2016 году исправлял себе и одноклассникам оценки в электронном дневнике, сообщает 360tv.ru . На одиннадцатиклассника завели уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», и теперь подростку грозит два года лишения свободы.

Сообщается, что с 2016 года Владимир Жоглик находится под подпиской о невыезде, а его дело «не движется с мертвой точки».

Мать подростка обратилась за помощью в Генпрокуратуру РФ. Правоохранители не нашли состава преступления в деле Жоглика и потребовали прекратить уголовное преследование.

По словам адвоката Владимира Жоглика, в расследовании дела подростка допустили много грубых процессуальных нарушений, а в формулировке обвинения отсутствует само обвинение: в деле даже не сказано, как именно школьник причастен к исправлению оценок.