20 июня
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Происшествия

Новосибирцы жалуются на скандальный пансионат, в котором умирают их пожилые родственники

Череда жалоб поступает на частный новосибирский пансионат для пожилых людей. Пенсионеры угасают в нем за неделю, а об их смерти близким не сообщают, передает "КП Новосибирск".

Скандальный пансионат "Гармония".
Скандальный пансионат "Гармония".
"КП Новосибирск"

Не так давно с жалобой обратились родственники Галины Кирилловой, ветерана труда. Она умерла в частном доме престарелых на 95-м году жизни всего через двадцать дней пребывания.

Пенсионерка сама просила родных найти хороший пансионат, поскольку перестала ходить и не хотела быть обузой. Ее 75-летняя невестка заключила договор с "Гармонией" и оплатила первый месяц пребывания.

Близким пообещали регулярную связь с пожилой родственницей, однако уже вскоре они не смогли дозвониться до нее.

Пенсионерка скончалась в скандальном пансионате Новосибирска.
Пенсионерка скончалась в скандальном пансионате Новосибирска.
"КП Новосибирск"

Тревогу забила внучка Ольга из Калининграда. Она сумела добиться связи только с менеджером Анжеликой, которая заверила, что с бабушкой все хорошо, только "мало ест".

Но через пару дней звонки вновь перестали принимать, а дозвониться получилось только через номер на сайте пансионата. Там сообщили, что бабушка умерла 8 ноября, 11 дней назад, и все это время лежала в морге.

При этом морг должен был оповестить семью о поступлении тела. Кроме того, врачи должны были определить причину смерти, а полиция - зарегистрировать факт и сообщить родственникам.

Пенсионерка скончалась в скандальном пансионате Новосибирска.
Пенсионерка скончалась в скандальном пансионате Новосибирска.
"КП Новосибирск"

Родные задаются вопросом, как пожилая женщина провела предыдущие 20 дней в пансионате и почему о смерти не сообщили сразу. Возможно, у нее был приступ, но ей не вызвали скорую.

Ольга готовит заявление в прокуратуру. Трагедия произошла почти два года назад, но раньше внучка сомневалась, что смерть бабушки носит криминальный характер. Теперь же обратила внимание на жалобы других клиентов пансионата.

Например, резонансным стало дело 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который после пребывания в "Гармонии" попал в реанимацию. На его теле было множество синяков, как будто его избивали.

Скандальный пансионат &quot;Гармония&quot;.
Скандальный пансионат "Гармония".
"КП Новосибирск"

Затем житель Новосибирска Евгений рассказал, что потерял в пансионате отца - военного пенсионера. Всего за неделю в доме престарелых он перестал ходить и превратился в "овощ", а затем скончался.

Ольга отмечает, что хочет спасти других пенсионеров от издевательств, чтобы у них был нормальный уход и связь с близкими.

Новосибирские юристы уверены, что родственники могут обратиться в суд с иском к пансионату. Должны остаться чеки, банковские платежи или договор, которые докажут оплату пансионата.

Ранее житель Рубцовска ограбил одного пенсионера-инвалида и лишил глаза другого.

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