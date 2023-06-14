14 июня
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Происшествия

Престарелого ветерана ВОВ избили в сибирском пансионате

Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ларионова избили в пансионате для пожилых людей в Новосибирске.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Его дочь узнала о тяжелом состоянии отца от звонка сиделки, пишут «Известия».

Дочь поместила 98-летнего отца в пансионат для пожилых людей, так как мужчина отказывался жить с ней, а самостоятельно ухаживать за собой уже не мог.

Управляющая пансионатом пообещала хорошие условия — пятиразовое питание, круглосуточный уход.

По словам дочери, сначала все было хорошо — отец жил в комнате с другим общительным дедушкой. Но неожиданно женщину перестали пускать навещать ветерана, ссылаясь на карантин.

Вскоре сиделка позвонила ей и сказала: «Срочно забирайте отца, если хотите, чтобы он остался жив».

Он был весь обросший, ногти огромные, грязные. На нем были не вещи, а какие-то лохмотья. Сразу же вызвали реанимационную бригаду и увезли в новый пансионат. На коже - гематомы.

Ветеран рассказал, что его били два человека. Однако сотрудники пансионата рассказали, что, скорее всего, дедушку избил его сосед. Но дочь не верит в эту версию. Дело в том, что сосед не мог самостоятельно передвигаться. Дочь предполагает, что, может быть, у отца вымогали деньги — совсем недавно ему привезли премию в 500 тыс. рублей от авиазавода.

Прокуратура проводит проверку.

Ранее сибиряк ради 20 тысяч рублей избил ветерана, получившего ранение под Берлином. После чего скрылся. Но его задержали и возбудили дело по факту грабежа.

А в Омской области мужчина ножом и чайником убил ветерана ВОВ во время спора о войне.

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