Сибиряк ради 20 тысяч рублей избил ветерана, получившего ранение под Берлином

Инцидент произошел утром 4 апреля — в поселке Зыково. 40-летний мужчина проник в дом пенсионера.
«Избил 94-летнего ветерана и забрал имеющиеся у него 20 тысяч рублей, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.
6 апреля мужчину задержали — он сразу признался и искренне раскаялся, следствие намерено заключить его под стражу. Дело возбудили по факту грабежа.
Как сообщает «ТВК Красноярск», изначально полиция подозревала сыновей одного из жителей соседнего дома — в отделение забрали 17-летнего парня. Потом нашли отпечатки настоящего грабителя.
Ранее в Омской области мужчина ножом и чайником убил ветерана ВОВ во время спора о войне.