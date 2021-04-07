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Жизнь

Сибиряк ради 20 тысяч рублей избил ветерана, получившего ранение под Берлином

В Красноярском крае задержали мужчину, напавшего на ветерана Великой Отечественной войны, сообщает региональный СК.

Ветерана ВОВ избили ради денег. Красноярский край.
Ветерана ВОВ избили ради денег. Красноярский край.
krk.sledcom.ru

Инцидент произошел утром 4 апреля — в поселке Зыково. 40-летний мужчина проник в дом пенсионера.

«Избил 94-летнего ветерана и забрал имеющиеся у него 20 тысяч рублей, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

6 апреля мужчину задержали — он сразу признался и искренне раскаялся, следствие намерено заключить его под стражу. Дело возбудили по факту грабежа.

Как сообщает «ТВК Красноярск», изначально полиция подозревала сыновей одного из жителей соседнего дома — в отделение забрали 17-летнего парня. Потом нашли отпечатки настоящего грабителя.

Ранее в Омской области мужчина ножом и чайником убил ветерана ВОВ во время спора о войне.

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