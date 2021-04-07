Сибиряк ради 20 тысяч рублей избил ветерана, получившего ранение под Берлином

В Красноярском крае задержали мужчину, напавшего на ветерана Великой Отечественной войны, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел утром 4 апреля — в поселке Зыково. 40-летний мужчина проник в дом пенсионера.

«Избил 94-летнего ветерана и забрал имеющиеся у него 20 тысяч рублей, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

6 апреля мужчину задержали — он сразу признался и искренне раскаялся, следствие намерено заключить его под стражу. Дело возбудили по факту грабежа.

Как сообщает «ТВК Красноярск», изначально полиция подозревала сыновей одного из жителей соседнего дома — в отделение забрали 17-летнего парня. Потом нашли отпечатки настоящего грабителя.

Ранее в Омской области мужчина ножом и чайником убил ветерана ВОВ во время спора о войне.