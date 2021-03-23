Сибиряк ножом и чайником убил ветерана ВОВ во время спора о войне

В Омской области судят мужчину, который перед Днем Победы убил 95-летнего участника Великой Отечественной войны, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 7 мая 2020 года. К ветерану, проживавшему в поселке Тевриз, пришел знакомый, с которым они стали обсуждать события военных действий с участием пенсионера.

«В результате между мужчинами произошел конфликт ввиду несогласия гостя с высказываниями ветерана о своих действиях на полях сражений», — рассказали в ведомстве.

Мужчина не менее четырех раз ударил ветерана металлическим чайником по голове и телу, а после трижды ударил ножом в грудь.

Пенсионер скончался на месте. Гость завернул нож в кухонное полотенце и выкинул по пути домой.

Подсудимый свою вину не признал. Прокурор потребовал назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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