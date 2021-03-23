Сибиряк ножом и чайником убил ветерана ВОВ во время спора о войне

Инцидент произошел 7 мая 2020 года. К ветерану, проживавшему в поселке Тевриз, пришел знакомый, с которым они стали обсуждать события военных действий с участием пенсионера.
«В результате между мужчинами произошел конфликт ввиду несогласия гостя с высказываниями ветерана о своих действиях на полях сражений», — рассказали в ведомстве.
Мужчина не менее четырех раз ударил ветерана металлическим чайником по голове и телу, а после трижды ударил ножом в грудь.
Пенсионер скончался на месте. Гость завернул нож в кухонное полотенце и выкинул по пути домой.
Подсудимый свою вину не признал. Прокурор потребовал назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее на Алтае осудили женщину, которая забила 90-летнего ветерана кувалдой.