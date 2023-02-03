Ножом в участкового. Житель Алтайского в одну ночь разбил окно, скрылся и напал на полицейского

Михаил Черданцев (имя изменено — прим. Ред) продолжил криминальную «карьеру» неожиданно даже для самого себя. Все началось с банальной ссоры с возлюбленной, а закончилось ранением участкового и новым сроком. Что произошло и в каком состоянии сейчас полицейский, нам рассказал следователь Кулундинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю Александр Семенов.

В ночь с 16 на 17 июня 2022 года в одном из сел Кулундинского района произошла ссора. Все банально (по крайней мере, так было поначалу): 39-летний Михаил Черданцев заподозрил в неверности свою возлюбленную.

Негодование и ревность его были столь сильны, что он не смог сдержаться и метнул кирпич в одно из окон в ее квартире. Затем уехал домой к пожилой матери.

К слову, постоянного места работы у Черданцева не было. Лишь мелкие «шабашки», деньги с которых Михаил тратил на выпивку.

Алкоголь. CC0

Зато криминальный «послужной список» у Черданцева был весомый. Как известно следствию, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказания за грабежи и побои.

Итак, той же ночью женщина, чья квартира пострадала от тяжелой руки Михаила, обратилась в полицию. К ней приехал наряд и принял заявление.

После чего сотрудники органов, в том числе участковый, отправились домой к Черданцеву.

Дверь открыла его пожилая мама. Правоохранители представились и попросили разрешение войти.

Уголовный кодекс. Анна Зайкова

Тут появился Черданцев с ножом и стал наносить им увечья самому себе в область плеч.

«Участковый, видя это, испугался за жизнь и здоровье матери Черданцева. И решил зайти в квартиру, чтобы забрать у него нож. Однако сам подвергся нападению» — рассказывает Александр Семенов.

Черданцев ранил участкового ножом в грудь. Его коллеги решили не дожидаться скорой и на служебной машине повезли пострадавшего в больницу. Его состояние оценивалось как тяжелое, — добавляет Семенов.

Задержанный в наручниках. pexels.com

Злоумышленник, тем временем, скрылся у своего друга на другой улице. Поэтому нашли Черданцева быстро. И орудие преступления тоже.

Следователь вспоминает: «Осматривая место происшествия, в печи я нашел лезвие ножа, а на ней — рукоятку».

Михаил Черданцев заключен под стражу и предстанет перед судом. Что касается участкового, он прошел лечение и на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.