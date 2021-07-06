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Происшествия

О двух пропавших пассажирах сбитого малайзийского Boeing рассказали в суде

Два пропавших пассажира малайзийского Boeing, разбившегося в Донбассе в 2014 году, были гражданами Нидерландов.

После крушения.
После крушения.
Кадр записи очевидца

<Новые данные раскрыла пресс-секретарь голландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.>

На слушаниях по делу о крушении судья заявил, что останки двух человек так и не были найдены, пишет РИА Новости. Поскольку посадочные талоны обоих пассажиров были в распоряжении служб аэропорта, они действительно находились в самолете.

Судья отметил, что всего на месте крушения нашли тела 296 человек, которые удалось опознать.

Что произошло

17 июля 2014 года в Донецкой области ударом из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» был сбит самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, погибли все пассажиры и экипаж — 298 человек.

Совместная следственная группа JIT (Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия) назвали фигурантами по делу о катастрофе в зоне боев на востоке Украины троих россиян, включая бывшего главу Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова, и украинца, пишет «Росбалт».

Согласно расследованию JIT, «Бук» прибыл к ополченцам из России и после крушения вернулся к месту дислокации — в курскую 53-ю зенитную ракетную бригаду.

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