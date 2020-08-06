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Происшествия

О криминальном прошлом адвоката Ефремова рассказала его коллега

В судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова вступила новый адвокат Анна Бутырина, которая рассказала о криминальном прошлом защитника артиста Эльмана Пашаева, сообщает ТАСС.

Зал судебных заседаний.
Зал судебных заседаний.
mos-gorsud.ru

По словам Бутыриной, она работала с Пашаевым, пока он не обманул своих клиентов и был осужден. И пояснила, что у него была судимость по статье 163 УК РФ («Вымогательство»), потом ее заменили на статью 330 УК РФ («Самоуправство»). Пашаев сидел по своему делу в СИЗО, а позже был переведен под домашний арест.

Бывший коллега ее тоже обманул, рассказала адвокат. Сам Пашаев подтвердил, что знаком с Бутыриной.

Новая защитница представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.

В ходе заседания 6 августа она и Пашаев несколько раз вступали в словесную перепалку. Пашаев эмоционально отреагировал на появление Бутыриной в суде и на ее слова в ходе процесса, пишет Lenta.ru.

ДТП

8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов, будучи в состоянии опьянения, выехал на Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело. Ефремов находится под домашним арестом.

Артисту вменяется п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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