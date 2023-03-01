О мегаземлетрясении в ближайшие дни рассказал предсказатель. Даты мощных подземных толчков

Нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс заявил, что в марте на Земле произойдет новое мегаземлетрясение, пишет « Российская газета ».

<Ученый известен тем, что предсказал разрушительные землетрясения в Турции и Сирии.>

Разрушительная волна землетрясений может произойти с 3 по 7 марта. Магнитуда подземных толчков, по прогнозу ученого, составит 8,5 и выше.

Где произойдет

Уничтожительные землетрясения могут случиться в Японии, Индонезии, Пакистане, Греции, Португалии и в Северной Америке, указывает Газета.Ru.

Ранее гигантскую воронку после разрушительных землетрясений в Турции сняли на видео с высоты. Также о сдвиге тектонической плиты и мощных землетрясениях в будущем рассказал ученый.

Что произошло

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 (по другим оценкам — 7,7, прим.ред.) произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Затем случился еще один разрушительный подземный толчок.

Сейсмологи зафиксировали более 7 тыс. афтершоков.