О сдвиге тектонической плиты и мощных землетрясениях в будущем рассказал ученый

Будут ли мощные мощные подземные толчки в других регионах после разрушительного землетрясения в Турции, рассказал директор Института земной коры Сибирского отделения РАН (ИЗК, Иркутск) Дмитрий Гладкочуб, пишет «Интерфакс».

Он считает, что подземные толчки вряд ли спровоцируют землетрясения в других точках Земли.

Дело в том, что смещения Анатолийской плиты в три метра на самом деле относится не ко всей тектонической плите, а к относительному смещению крыльев разлома. И это произошло не на всем протяжении разлома, а на локальном участке: длина и ширина очага главного толчка оцениваются в 190 на 25 километров, рассказал ученый.

События с магнитудами 7,8 и 7,5 хоть и сильные землетрясения, но спровоцировать ощутимую сейсмическую активность в других региона мира не смогут, уверен эксперт.

Цыганское землетрясение

Между тем известно, что через несколько дней или недель после сильного сейсмособытия следовало еще более разрушительное землетрясение.

Так, Цаганское землетрясение на Байкале 1862 года — именно тогда появился залив Провал — также предварялось достаточно сильными сейсмическими событиями.

Между тем самыми сильными за столетие признали землетрясения в Турции и Сирии.

У ВОЗ неутешительные прогнозы, по которым в ближайшее время число жертв увеличится как минимум в два раза — когда эксперты получат более точную оценку масштабов этого кризиса.

Ранее сообщалось, что число жертв стихийного бедствия превысило 35 тыс. человек. Пострадали — более 105 тыс. жителей Турции.

Что произошло

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 (по другим оценкам — 7,7, прим.ред.) произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Затем случился еще один разрушительный подземный толчок.

Сейсмологи зафиксировали более 3 тыс. афтершоков.