Самыми сильными за столетие признали землетрясения в Турции и Сирии

Мощные землетрясения-катастрофы в Турции и Сирии стали самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие, пишет Politico со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты до сих пор изучают, насколько пострадали страны от сейсмических событий, пишет Lenta.ru.

У ВОЗ неутешительные прогнозы, по которым в ближайшее время число жертв увеличится как минимум в два раза — когда эксперты получат более точную оценку масштабов этого кризиса.

Ранее сообщалось, что число жертв стихийного бедствия превысило 35 тыс. человек. Пострадали — более 105 тыс. жителей Турции.

Что произошло

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 (по другим оценкам — 7,7, прим.ред.) произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Затем случился еще один разрушительный подземный толчок.

Сейсмологи зафиксировали более 3 тыс. афтершоков.

Землетрясения с 3170 «афтершоковыми» ударами причинили разрушения в турецких провинциях с населением 13 млн человек. Разрушения зафиксированы на территории диаметром 500 км, указывает Газета.Ru.

Мощность толчков сравнима со множеством взрывов атомных бомб, утверждает президент страны.

Гигантский тектонический разлом появился в нескольких районах Турции после разрушительного землетрясения. На оливковом поле образовалась огромная трещина, которая тянется на несколько километров, шириной до 200 метров и глубиной 30 метров.