О нестыковках в деле Ефремова рассказал его адвокат

По словам Пашаева, он сам нашел этого свидетеля, чтобы доказать невиновность своего подзащитного. Адвокат встречался с ним два раза, и «пропустил его через полиграф», чтобы убедиться в достоверности показаний.
Свидетель утверждает, что за рулем машины Ефремова был мужчина в жилетке младше 40 лет, с темными волосами.
Адвокат отметил — отсутствует видеозапись примерно двухминутного маршрута актера, во время которого в его машину мог кто-то сесть.
«Этого видео нет, хотя камеры на том маршруте есть везде. И этого кусочка записи перед поворотом на Садовое нет, как и нет видео, что за рулем находился именно Ефремов», — говорит Пашаев.
Адвокат считает, что видеозапись, на которой очевидцы помогают Ефремову выйти после ДТП с водительского сиденья, — фейк.
«Последнее видео — это фейк низкой пробы. У Ефремова в тот вечер была черная обувь. А из машины выходит человек в белых кроссовках. Все это постановка низкого уровня, хотя бы изучили, во что Ефремов был одет», — заявил Пашаев.
Ранее Пашаев говорил, что машиной Ефремова в момент ДТП управлял известный человек, но его фамилию он так и не назвал, пишет polit.ru. По словам адвоката, на руле автомобиля Ефремова найдены отпечатки пальцев не только актера. Однако согласно материалам уголовного дела, все экспертизы подтверждают, что за рулем в момент ДТП был именно Ефремов.
Смертельное ДТП
8 июня на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водителя фургона Сергея Захарова, который работал курьером в компании доставки еды «Деликатеска.ру», доставили в НИИ им. Склифосовского. От полученных ран 57-летний Захаров умер в больнице.
Актер находится под домашним арестом.
Сейчас дело артиста рассматривается в Пресненском суде Москвы.