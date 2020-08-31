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Происшествия

О нестыковках в деле Ефремова рассказал его адвокат

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что свидетель защиты Александр Кобец, утверждавший на судебном заседании об отсутствии актера за рулем машины в момент ДТП, успешно прошел полиграф, сообает ТАСС. 31 августа в деле Михаила Ефремова может наступить долгожданная развязка.

Михаил Ефремов за решеткой.
Михаил Ефремов за решеткой.
Скриншот видео программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

По словам Пашаева, он сам нашел этого свидетеля, чтобы доказать невиновность своего подзащитного. Адвокат встречался с ним два раза, и «пропустил его через полиграф», чтобы убедиться в достоверности показаний.

Свидетель утверждает, что за рулем машины Ефремова был мужчина в жилетке младше 40 лет, с темными волосами.

Адвокат отметил — отсутствует видеозапись примерно двухминутного маршрута актера, во время которого в его машину мог кто-то сесть.

«Этого видео нет, хотя камеры на том маршруте есть везде. И этого кусочка записи перед поворотом на Садовое нет, как и нет видео, что за рулем находился именно Ефремов», — говорит Пашаев.

Адвокат считает, что видеозапись, на которой очевидцы помогают Ефремову выйти после ДТП с водительского сиденья, — фейк.

«Последнее видео — это фейк низкой пробы. У Ефремова в тот вечер была черная обувь. А из машины выходит человек в белых кроссовках. Все это постановка низкого уровня, хотя бы изучили, во что Ефремов был одет», — заявил Пашаев.

Ефремов на спектакле в Самаре
Ефремов на спектакле в Самаре
скрин в Youtube

Ранее Пашаев говорил, что машиной Ефремова в момент ДТП управлял известный человек, но его фамилию он так и не назвал, пишет polit.ru. По словам адвоката, на руле автомобиля Ефремова найдены отпечатки пальцев не только актера. Однако согласно материалам уголовного дела, все экспертизы подтверждают, что за рулем в момент ДТП был именно Ефремов.

Смертельное ДТП

8 июня на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водителя фургона Сергея Захарова, который работал курьером в компании доставки еды «Деликатеска.ру», доставили в НИИ им. Склифосовского. От полученных ран 57-летний Захаров умер в больнице.

Актер находится под домашним арестом.

Сейчас дело артиста рассматривается в Пресненском суде Москвы.

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