О нестыковках в деле Ефремова рассказал его адвокат

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что свидетель защиты Александр Кобец, утверждавший на судебном заседании об отсутствии актера за рулем машины в момент ДТП, успешно прошел полиграф, сообает ТАСС. 31 августа в деле Михаила Ефремова может наступить долгожданная развязка.

По словам Пашаева, он сам нашел этого свидетеля, чтобы доказать невиновность своего подзащитного. Адвокат встречался с ним два раза, и «пропустил его через полиграф», чтобы убедиться в достоверности показаний.

Свидетель утверждает, что за рулем машины Ефремова был мужчина в жилетке младше 40 лет, с темными волосами.

Адвокат отметил — отсутствует видеозапись примерно двухминутного маршрута актера, во время которого в его машину мог кто-то сесть.

«Этого видео нет, хотя камеры на том маршруте есть везде. И этого кусочка записи перед поворотом на Садовое нет, как и нет видео, что за рулем находился именно Ефремов», — говорит Пашаев.

Адвокат считает, что видеозапись, на которой очевидцы помогают Ефремову выйти после ДТП с водительского сиденья, — фейк.

«Последнее видео — это фейк низкой пробы. У Ефремова в тот вечер была черная обувь. А из машины выходит человек в белых кроссовках. Все это постановка низкого уровня, хотя бы изучили, во что Ефремов был одет», — заявил Пашаев.

Ефремов на спектакле в Самаре скрин в Youtube

Ранее Пашаев говорил, что машиной Ефремова в момент ДТП управлял известный человек, но его фамилию он так и не назвал, пишет polit.ru. По словам адвоката, на руле автомобиля Ефремова найдены отпечатки пальцев не только актера. Однако согласно материалам уголовного дела, все экспертизы подтверждают, что за рулем в момент ДТП был именно Ефремов.

Смертельное ДТП

8 июня на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водителя фургона Сергея Захарова, который работал курьером в компании доставки еды «Деликатеска.ру», доставили в НИИ им. Склифосовского. От полученных ран 57-летний Захаров умер в больнице.

Актер находится под домашним арестом.

Сейчас дело артиста рассматривается в Пресненском суде Москвы.