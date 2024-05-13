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О новом способе кражи аккаунтов в Telegram рассказали россиянам

Теперь мошенники крадут аккаунты россиян в мессенджере Telegram с помощью бесплатного общественного Wi-Fi, сообщает Lenta.ru.

Злоумышленники создают точки доступа Wi-Fi в общественных местах. Для подключения к такой сети просят авторизоваться через Telegram, объясняя это удобством и быстротой. Сперва с помощью СМС происходит авторизация в мессенджере, а отправленный код доступа из мессенджера пойдет в общественную сеть передачи данных.

Получив одноразовый код, мошенники получают доступ к аккаунту жертвы в Telegram. Они могут написать родственникам или друзьям пользователя с просьбой перевести деньги.

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