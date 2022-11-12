12 ноября
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Происшествия

О новой схеме мошенничества на AliExpress сообщили в «Мошеловке»

О новой схеме мошенничества с использованием чужих ИНН на платформе AliExpress сообщают «Известия».

Кирпичи.
Кирпичи.
CC0

На AliExpress для создания магазина требуется указать имя, ИНН и контактный номер телефона. Платформа проверяет, зарегистрирован ли человек с таким именем и ИНН в ФНС как самозанятый или ИП, рассказали специалисты проекта Народного фронта «Мошеловка».

Но не идентифицирует того, кто эти данные предоставляет.

Этим воспользовались мошенники и стали открывать магазины, оформляя их на самозанятых граждан, не имеющих понятия об этой схеме.

Товары отправляются заказчикам через популярные почтовые сервисы, но часто после заявленного срока доставки, пишет Lenta.ru. А продавец получает деньги до того, как покупатель проверяет свой заказ. И там могут запросто оказаться кирпич или, мусор, к примеру.

Между тем в сети появились тысячи заготовок для опасных сайтов на тему «Черной пятницы».

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