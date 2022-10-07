О похищении ребенка в Новосибирске сообщают в соцсетях

В Новосибирске жители Первомайского района сообщили о похищении ребенка компанией незнакомцев на машине, сообщает «КП — Новосибирск».

По словам людей, ЧП случилось днем 6 октября.



Во дворе у дома по адресу ул. Ученическая, 4 прогуливалась маленькая девочка в зеленой куртке, ее зовут Маша. Малышка шла в сторону восьмой гимназии с ребятами постарше, когда к ним подъехала белая Mazda Demio.

Мужчины с небритыми лицами из автомобиля предложили детям пиво. После чего девочки испугались и отбежали подальше.

Со слов детей, Маша осталась и продолжила разговор с людьми из авто, после чего неизвестные затолкали ее в салон и уехали.

Жители Первомайского района вызвали на место полицию и рассказали о случившемся.

Полиция. altapress.ru

Выяснить, кем являлась девочка, представлявшая Машей и кто ее родители, так и не удалось.

Вернувшись с прогулки, дети рассказали о случившемся взрослым.

Заявления по факту исчезновения ребенка в полицию не поступало. По факту изложенной в сети информации проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, — пояснили в региональном ГУ МВД.