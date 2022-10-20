О проценте раскрываемости убийств заявил глава МВД

В преступлениях экономического характера, по словам главы, раскрываемость повысилась. Более 20 тыс. фактов коррупции пресечено.
Также за минувший год сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота 25 т запрещенных веществ.
IT- сфера оказалась одной из наиболее сложных направлений преступления.
Ущерб от него увеличился почти на 20% и составил 65 млрд рублей.
«В основном они совершаются из-за рубежа, преимущественно из call-центров, находящихся на территории Украины», — подчеркнул Колокольцев.