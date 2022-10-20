О проценте раскрываемости убийств заявил глава МВД

Почти 99% процентов убийств в России удается оперативно раскрыть. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, пишет «Известия».

В преступлениях экономического характера, по словам главы, раскрываемость повысилась. Более 20 тыс. фактов коррупции пресечено.

Также за минувший год сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота 25 т запрещенных веществ.

IT- сфера оказалась одной из наиболее сложных направлений преступления.

Ущерб от него увеличился почти на 20% и составил 65 млрд рублей.