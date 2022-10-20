20 октября
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Происшествия

О проценте раскрываемости убийств заявил глава МВД

Почти 99% процентов убийств в России удается оперативно раскрыть. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, пишет «Известия».

Наручники.
Наручники.
СС0.

В преступлениях экономического характера, по словам главы, раскрываемость повысилась. Более 20 тыс. фактов коррупции пресечено.

Также за минувший год сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота 25 т запрещенных веществ.

IT- сфера оказалась одной из наиболее сложных направлений преступления.

Ущерб от него увеличился почти на 20% и составил 65 млрд рублей.

«В основном они совершаются из-за рубежа, преимущественно из call-центров, находящихся на территории Украины», — подчеркнул Колокольцев.

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