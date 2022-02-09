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Происшествия

О возможной причине смерти проводницы, выпавшей из поезда, рассказала коллега

Коллега выпавшей из поезда и впоследствии погибшей проводницы Виктории назвала вероятную причину случившегося, сообщает РЕН ТВ.

Железная дорога.
Железная дорога.
сибфоут.мвд.рф

24-летняя проводница поезда, который следовал по маршруту Екатеринбург — Оренбург, выпала из вагона на ходу.

Инцидент произошел 7 февраля в Свердловской области, между станциями Марамзино и Колюткино, сообщает E1.

Тело девушки нашли машинисты грузового состава, следовавшего за пассажирским поездом. По предварительным данным, погибшая попала под встречный состав.

Коллега погибшей заявила, что Виктория «всегда все ремонтировала», и существует вероятность того, что дверь не закрывалась из-за наледи — в процессе починки двери проводница и могла выпасть на пути.

«И туалеты сама, и еще что-то сама, в этом плане она девочка очень умная, ничего не скажешь. И если был такой вариант, что открылась дверь и там наледь была, а она пыталась ее захлопнуть, то, такой вариант может быть», — предположила коллега.

Она добавила, что «помочь» выпасть девушке никто не мог — она ехала с с бригадой, которая была ей хорошо знакома, пишет Газета.Ru. А пассажиров в поезде не было.

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