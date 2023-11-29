29 ноября
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Происшествия

Обезвредить мишуру примчалась группа бастрого реагирования

Накануне вечером в новосибирском магазине сработала охранная сигнализация.

Елка. Новый год и Рождество.
Елка. Новый год и Рождество.
СС0

На место незамедлительно выехала группа быстрого реагирования (ГБР).

Выяснилось, что тревогу подал инфракрасный датчик движения, указывает НГС. Прибывшие на вызов бойцы ГБР не нашли следов взлома или проникновения на объект.

Но заметили, что в торговом зале появилась новогодняя мишура. Раскачиваясь, она и вызвала ложное срабатывание датчика охранной сигнализации.

Ранее вооруженный Дед Мороз ограбил в Москве салон сотовой связи. Мужчина ворвался в салон сотовой связи, который располагается на Нахимовском проспекте, и стал угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет.

Он украл дневную выручку, а также прихватил с собой технику. В общей сложности из кассы было украдено 78 тыс. рублей, а стоимость похищенной техники составила 80 тыс. рублей.

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