Обходы всех неблагополучных семей проведут на Алтае после гибели шести людей на пожаре

Цель обходов — проведение противопожарной профилактики, проверка исправности печного отопления и состояния электропроводки.
Кроме того, региональному минсоцзащиты поручено ускорить работы по установке пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей.
Напомним, что пожар в частном доме в селе Глубокое Завьяловского района произошел ранним утром 13 декабря. В результате пожара погибли четверо детей и двое взрослых.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств трагедии находится на личном контроле губернатора.