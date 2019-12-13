Обходы всех неблагополучных семей проведут на Алтае после гибели шести людей на пожаре

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам городов и районов провести обход всех неблагополучных и многодетных семей после пожара, случившегося в селе Глубокое и унесшего жизни шести человек, в том числе четверых детей.

Цель обходов — проведение противопожарной профилактики, проверка исправности печного отопления и состояния электропроводки.

Кроме того, региональному минсоцзащиты поручено ускорить работы по установке пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей.

Напомним, что пожар в частном доме в селе Глубокое Завьяловского района произошел ранним утром 13 декабря. В результате пожара погибли четверо детей и двое взрослых.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств трагедии находится на личном контроле губернатора.