Обиженный мальчик. История алтайского каннибала, который «попробовал только кусочек»

В середине 90-х Алтайский край потрясла история людоеда Александра Маслича, убившего нескольких человек за годы криминальной «карьеры». За зверства, которыми отличался каннибал, он попал в криминальную энциклопедию России. Altapress.ru публикует подробности этой давней громкой истории — она поражает и сейчас. Найти мотивы злодеяний нам помогли ученый-криминалист Сергей Воронин и один из следователей по делу Эдуард Бауэр.

Маленький хулиган

О докриминальной жизни Александра Маслича известно мало. Но одного факта достаточно, чтобы понять, как среднестатистический мальчуган из Алейска стал одним из самых опасных преступников в России.

Когда Александру было 12 лет, его родителей поразил зеленый алкогольный змий. Мальчик фактически остался сиротой при живых маме и папе. Тогда ребенка отправили в интернат для трудных подростков: еще живя в семье, Маслич хулиганил не по-детски. Иногда проделки приводили к разборкам в комнате милиции.

В новом доме нравы были жестокие. Причем в среде как воспитанников, так и воспитателей. Методам работы с юными личностями могли «позавидовать в гестапо».

Насилие над детьми. СС0

По материалам дела, в течение шести лет, до выпуска, Саша подвергался пыткам, избиениям, психологическому и сексуальному насилию. Последнему — со стороны старшеклассников.

Внешне — высокий и худой, внутренне — зажатый и скрытный, Александр никому не мог дать сдачи. Годами позже, во время суда, присяжные будут плакать, узнав о детстве каннибала.

Выйдя из интерната во взрослый мир, Маслич решил бороться со злом собственноручно и радикально. А именно — убивать всех насильников и педофилов. В беседе со следователями Александр прозаично называл себя «санитаром леса».

Начал «волк» с «простеньких» угонов и грабежей. Однако во время одного из них Александр убил человека. Так попал в колонию строгого режима в барнаульском поселке Куета. Отношения с соседями по камере у будущего каннибала были такими же сложными, как в детстве с собратьями по интернату.

Александр Маслич. Из открытых источников.

Поэтому следующее убийство уже отвечало идеологии Маслича: наказывать преступников. В 1991 году он задушил сокамерника. Получил за это уже 12 лет лишения свободы и «звание» рецидивиста.

Дальше срок только увеличивался и в итоге дорос до пожизненного. Ведь каждое новое преступление за решеткой превосходило предыдущее в продуманности и жестокости.

Конфликт со стержнем

После преступника перевели в барнаульский следственный изолятор № 1. Уже тогда антигерой придумал искусный план, которому неуклонно следовал. Он хотел попасть в Научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского в Москве.

Туда отправляли только худших из худших для экспертизы и установления вменяемости. Обязательно в случае смертного или пожизненного приговора.

В 90-е годы это учреждение считалось для заключенных курортом сродни Египту или Турции, который оплачивался за счет государства. Путешествие в столицу и обследования занимали пару месяцев.

Тюрьма , колючая проволока СС0

За это время зэки могли отдохнуть от тюремного быта, а в результате «отпуска» получить статус невменяемого и путевку в психиатрическую лечебницу. Преступники были убеждены, что сбежать оттуда в разы проще, чем из тюрьмы.

В Барнауле Александр делил камеру с педофилом «А». Отношения не заладились и с ним. Однажды ночью «А». хвастался своими криминальными подвигами, не скупясь на эмоции, рассказывал, как любит убивать. Александра же пожурил: мол, расправляешься со «своими», хотя мог бы трогать только чужих.

В ответ Маслич нанес болтливому соседу несколько ударов по лицу и груди. Через несколько ночей ссора повторилась с новой силой. В итоге Маслич набросил сокамернику веревку на шею и задушил. Тот скончался от асфиксии. Труп Маслич уложил на кровать.

Через какое-то время возникла мысль предстать перед правоохранителями как каннибал. Преступник считал, что так можно гораздо быстрее попасть на желанный «психиатрический курорт».

Кровь. Нож СС0

Оружием послужил стержень обычной шариковой ручки, разрешенной в камере. Его Александр заточил о пол. Затем разрезал убитого по передней брюшной стенке, проник внутрь рукой и оторвал часть одного из органов. Ее сварил в кружке. Но есть не стал. Ведь нужно было только инсценировать людоедство.

Справка В законодательстве РФ нет отдельной статьи за каннибализм. Однако пункт «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ устанавливает ответственность за убийство человека с целью использования его органов или тканей. Также есть статья 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Людоедство классифицируют согласно этим двум статьям.

Двое на одного

После этого кровавого эпизода, в 1994 году, Маслича перевели в штрафной изолятор исправительной колонии в Рубцовске как особо опасного преступника, нарушающего режим. Иначе, боялись правоохранители, могли вспыхнуть массовые беспорядки среди заключенных.

Тюрьма. СС0

Сергей Воронин,

ученый-криминалист:

В тот год меня отправили в командировку в Рубцовск в качестве помощника прокурора для проверки по другому делу. Я узнал о вопиющем убийстве буквально на следующий день и решил пойти к преступнику. Как ни странно, он производил впечатление приятного человека. Речь была связной и грамотной. Поведение — адекватным и даже вежливым. Как рассказывали сотрудники изолятора, никаких агрессивных выпадов с его стороны также не было. Внешность тоже располагала. Высокий, под метр девяносто, стройный славянин. Мотивация была понятна мне сразу, в ней не было никаких сомнений. Он хотел, чтобы его признали невменяемым, и для этого создал целую легенду.

Этой версии придерживается и один из следователей — Эдуард Бауэр.

Эдуард Бауэр,

в 90-е следователь по этому делу , сейчас работает адвокатом:

На мой взгляд, Маслич был обычным уголовником с обидой на людей. Хотел с помощью судебно-медицинской экспертизы избежать наказания. Во время встречи вел себя нормально. Страха не внушал. Хотя общение с такими людьми, разумеется, предполагает защиту — присутствие сотрудника колонии и служебной собаки.

Нападение с ножом. igraportal.net

К моменту последнего убийства выдумка приобрела характер четко продуманного сценария, а само действо стало самым громким «спектаклем» из всех, что были в репертуаре каннибала.

В рубцовском штрафном изоляторе наш антигерой нашел общий язык с сокамерниками: они были такими же злостными нарушителями тюремных порядков. Еще все трое почти одного возраста.

Александр Маслич, тогда 23-летний, имел четыре судимости и был единственным из этой компании со статьей за убийство. Другому сидельцу — Алексею Голузову — было 25, но судимостей на одну меньше. И все три за грабежи и кражи.

Третьему же, Алексею Дзюбе, который в итоге стал жертвой, было столько же, сколько и его другу Масличу, — 23 года. Но по числу «ходок» он был самым «младшим» — осужден дважды. А проступки все те же — грабеж, кража, угон.

Кража. Компания «Глобалтек»

Все мечтали попасть в тот самый московский центр. И Дзюба выступал главным заводилой. Хотел если не на «московский курорт», то хотя бы камеру сменить, переехав таким образом в другой город, «мир посмотреть». Обеспечить это могло только убийство. Долго уговаривать соседей не пришлось.

Голузов был тихоней, который соглашается с лидером. А Маслич вообще уже опытный в таких вопросах. Троица решила убрать четвертого, когда его подселят. Однако новенький оказался крепким, дело ограничилось побоями, а утром после потасовки его перевели в другую камеру. Тогда инициативный Дзюба придумал план «Б».

Сказал: «А что, если нам человечины попробовать? Людоедов-то сразу в Москву отправят». Тихий Голузов, как обычно, просто согласился. Маслич охотно подхватил и начал спектакль. Такой, чтобы его плану поверили.

Тюрьма , заключение. CC0

Рассказывал всем, как в детстве якобы закрывали кафе, в которых были пирожки с человеческим мясом. А ему так хотелось их попробовать. В камере он изготовил на картонке плакат: «Хочется кого-нибудь съесть». Позже эта надпись попадет в дело, и с тех пор Маслич будет отбывать наказание только в одиночестве.

Чтобы не ждать следующего «новенького», главный антигерой решил убить своего товарища — активного Дзюбу. Вечером накануне он снова выводил на картонке художества. На сей раз это был расчлененный человечек. Преступники выждали момент, когда ночью контролер заснул, и приступили к делу. Маслич накинул тесемку на шею Дзюбе, а послушный Голузов ухватил его за ноги.

Тело разделывали обломками безопасной бритвы. Извлекли сердце, печень, отрезали часть ягодицы. Выпили немного крови. Органы сварили в унитазе с помощью подожженной ваты. Голузов есть отказался. А Маслич попробовал только кусочек печени. Правда, в рот положил, а проглотить не смог. Исследование после подтвердило следы зубов на куске печени.

Кровь. СС0

Следователи прокуратуры считают, что почувствовать запах контролерам было сложно из-за сетчатой двери в камеру. На окнах были железные решетки без стекол, поэтому летний ночной ветер позволил на время скрыть преступление. Утром мужчины сами признались в содеянном: «Мы Дзюбу съели! По-настоящему!»

На суде вину признали сразу. И в долгожданное столичное учреждение наконец были отправлены. Там врачи установили, что Маслич и Голузов симулировали каннибализм, и признали обоих вменяемыми. Пока шло следствие, Александр снова совершил убийство — расправился с еще одним сокамерником, который не желал возвращать карточный долг.

Тюрьма. СС0

В 1996 году Голузова приговорили к 15 годам лишения свободы, а Маслича — к смертной казни. Но он успел попасть под мораторий, принятый в 1997 году. Смертный приговор заменили пожизненным заключением в самой строгой российской тюрьме «Черный дельфин» в Оренбургской области. В 2015 году Александр Маслич скончался.