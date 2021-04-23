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Обиженный мальчик. История алтайского каннибала, который «попробовал только кусочек»

В середине 90-х Алтайский край потрясла история людоеда Александра Маслича, убившего нескольких человек за годы криминальной «карьеры». За зверства, которыми отличался каннибал, он попал в криминальную энциклопедию России. Altapress.ru публикует подробности этой давней громкой истории — она поражает и сейчас. Найти мотивы злодеяний нам помогли ученый-криминалист Сергей Воронин и один из следователей по делу Эдуард Бауэр.

Кровь. Убийство
Кровь. Убийство
unsplash.com

Маленький хулиган

О докриминальной жизни Александра Маслича известно мало. Но одного факта достаточно, чтобы понять, как среднестатистический мальчуган из Алейска стал одним из самых опасных преступников в России.

Когда Александру было 12 лет, его родителей поразил зеленый алкогольный змий. Мальчик фактически остался сиротой при живых маме и папе. Тогда ребенка отправили в интернат для трудных подростков: еще живя в семье, Маслич хулиганил не по-детски. Иногда проделки приводили к разборкам в комнате милиции.

В новом доме нравы были жестокие. Причем в среде как воспитанников, так и воспитателей. Методам работы с юными личностями могли «позавидовать в гестапо».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

По материалам дела, в течение шести лет, до выпуска, Саша подвергался пыткам, избиениям, психологическому и сексуальному насилию. Последнему — со стороны старшеклассников.

Внешне — высокий и худой, внутренне — зажатый и скрытный, Александр никому не мог дать сдачи. Годами позже, во время суда, присяжные будут плакать, узнав о детстве каннибала.

Выйдя из интерната во взрослый мир, Маслич решил бороться со злом собственноручно и радикально. А именно — убивать всех насильников и педофилов. В беседе со следователями Александр прозаично называл себя «санитаром леса».

Начал «волк» с «простеньких» угонов и грабежей. Однако во время одного из них Александр убил человека. Так попал в колонию строгого режима в барнаульском поселке Куета. Отношения с соседями по камере у будущего каннибала были такими же сложными, как в детстве с собратьями по интернату.

Александр Маслич.
Александр Маслич.
Из открытых источников.

Поэтому следующее убийство уже отвечало идеологии Маслича: наказывать преступников. В 1991 году он задушил сокамерника. Получил за это уже 12 лет лишения свободы и «звание» рецидивиста.

Дальше срок только увеличивался и в итоге дорос до пожизненного. Ведь каждое новое преступление за решеткой превосходило предыдущее в продуманности и жестокости.

Конфликт со стержнем

После преступника перевели в барнаульский следственный изолятор № 1. Уже тогда антигерой придумал искусный план, которому неуклонно следовал. Он хотел попасть в Научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского в Москве.

Туда отправляли только худших из худших для экспертизы и установления вменяемости. Обязательно в случае смертного или пожизненного приговора.

В 90-е годы это учреждение считалось для заключенных курортом сродни Египту или Турции, который оплачивался за счет государства. Путешествие в столицу и обследования занимали пару месяцев.

Тюрьма, колючая проволока
Тюрьма, колючая проволока
СС0

За это время зэки могли отдохнуть от тюремного быта, а в результате «отпуска» получить статус невменяемого и путевку в психиатрическую лечебницу. Преступники были убеждены, что сбежать оттуда в разы проще, чем из тюрьмы.

В Барнауле Александр делил камеру с педофилом «А». Отношения не заладились и с ним. Однажды ночью «А». хвастался своими криминальными подвигами, не скупясь на эмоции, рассказывал, как любит убивать. Александра же пожурил: мол, расправляешься со «своими», хотя мог бы трогать только чужих.

В ответ Маслич нанес болтливому соседу несколько ударов по лицу и груди. Через несколько ночей ссора повторилась с новой силой. В итоге Маслич набросил сокамернику веревку на шею и задушил. Тот скончался от асфиксии. Труп Маслич уложил на кровать.

Через какое-то время возникла мысль предстать перед правоохранителями как каннибал. Преступник считал, что так можно гораздо быстрее попасть на желанный «психиатрический курорт».

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Оружием послужил стержень обычной шариковой ручки, разрешенной в камере. Его Александр заточил о пол. Затем разрезал убитого по передней брюшной стенке, проник внутрь рукой и оторвал часть одного из органов. Ее сварил в кружке. Но есть не стал. Ведь нужно было только инсценировать людоедство.

Справка

В законодательстве РФ нет отдельной статьи за каннибализм. Однако пункт «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ устанавливает ответственность за убийство человека с целью использования его органов или тканей. Также есть статья 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Людоедство классифицируют согласно этим двум статьям.

Двое на одного

После этого кровавого эпизода, в 1994 году, Маслича перевели в штрафной изолятор исправительной колонии в Рубцовске как особо опасного преступника, нарушающего режим. Иначе, боялись правоохранители, могли вспыхнуть массовые беспорядки среди заключенных.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

Сергей Воронин,
ученый-криминалист:

В тот год меня отправили в командировку в Рубцовск в качестве помощника прокурора для проверки по другому делу. Я узнал о вопиющем убийстве буквально на следующий день и решил пойти к преступнику.

Как ни странно, он производил впечатление приятного человека. Речь была связной и грамотной. Поведение — адекватным и даже вежливым. Как рассказывали сотрудники изолятора, никаких агрессивных выпадов с его стороны также не было.

Внешность тоже располагала. Высокий, под метр девяносто, стройный славянин. Мотивация была понятна мне сразу, в ней не было никаких сомнений. Он хотел, чтобы его признали невменяемым, и для этого создал целую легенду.

Этой версии придерживается и один из следователей — Эдуард Бауэр.

Эдуард Бауэр,
в 90-е следователь по этому делу, сейчас работает адвокатом:

На мой взгляд, Маслич был обычным уголовником с обидой на людей. Хотел с помощью судебно-медицинской экспертизы избежать наказания. Во время встречи вел себя нормально. Страха не внушал. Хотя общение с такими людьми, разумеется, предполагает защиту — присутствие сотрудника колонии и служебной собаки.

Нападение с ножом.
Нападение с ножом.
igraportal.net

К моменту последнего убийства выдумка приобрела характер четко продуманного сценария, а само действо стало самым громким «спектаклем» из всех, что были в репертуаре каннибала.

В рубцовском штрафном изоляторе наш антигерой нашел общий язык с сокамерниками: они были такими же злостными нарушителями тюремных порядков. Еще все трое почти одного возраста.

Александр Маслич, тогда 23-летний, имел четыре судимости и был единственным из этой компании со статьей за убийство. Другому сидельцу — Алексею Голузову — было 25, но судимостей на одну меньше. И все три за грабежи и кражи.

Третьему же, Алексею Дзюбе, который в итоге стал жертвой, было столько же, сколько и его другу Масличу, — 23 года. Но по числу «ходок» он был самым «младшим» — осужден дважды. А проступки все те же — грабеж, кража, угон.

Кража.
Кража.
Компания «Глобалтек»

Все мечтали попасть в тот самый московский центр. И Дзюба выступал главным заводилой. Хотел если не на «московский курорт», то хотя бы камеру сменить, переехав таким образом в другой город, «мир посмотреть». Обеспечить это могло только убийство. Долго уговаривать соседей не пришлось.

Голузов был тихоней, который соглашается с лидером. А Маслич вообще уже опытный в таких вопросах. Троица решила убрать четвертого, когда его подселят. Однако новенький оказался крепким, дело ограничилось побоями, а утром после потасовки его перевели в другую камеру. Тогда инициативный Дзюба придумал план «Б».

Сказал: «А что, если нам человечины попробовать? Людоедов-то сразу в Москву отправят». Тихий Голузов, как обычно, просто согласился. Маслич охотно подхватил и начал спектакль. Такой, чтобы его плану поверили.

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

Рассказывал всем, как в детстве якобы закрывали кафе, в которых были пирожки с человеческим мясом. А ему так хотелось их попробовать. В камере он изготовил на картонке плакат: «Хочется кого-нибудь съесть». Позже эта надпись попадет в дело, и с тех пор Маслич будет отбывать наказание только в одиночестве.

Чтобы не ждать следующего «новенького», главный антигерой решил убить своего товарища — активного Дзюбу. Вечером накануне он снова выводил на картонке художества. На сей раз это был расчлененный человечек. Преступники выждали момент, когда ночью контролер заснул, и приступили к делу. Маслич накинул тесемку на шею Дзюбе, а послушный Голузов ухватил его за ноги.

Тело разделывали обломками безопасной бритвы. Извлекли сердце, печень, отрезали часть ягодицы. Выпили немного крови. Органы сварили в унитазе с помощью подожженной ваты. Голузов есть отказался. А Маслич попробовал только кусочек печени. Правда, в рот положил, а проглотить не смог. Исследование после подтвердило следы зубов на куске печени.

Кровь.
Кровь.
СС0

Следователи прокуратуры считают, что почувствовать запах контролерам было сложно из-за сетчатой двери в камеру. На окнах были железные решетки без стекол, поэтому летний ночной ветер позволил на время скрыть преступление. Утром мужчины сами признались в содеянном: «Мы Дзюбу съели! По-настоящему!»

На суде вину признали сразу. И в долгожданное столичное учреждение наконец были отправлены. Там врачи установили, что Маслич и Голузов симулировали каннибализм, и признали обоих вменяемыми. Пока шло следствие, Александр снова совершил убийство — расправился с еще одним сокамерником, который не желал возвращать карточный долг.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

В 1996 году Голузова приговорили к 15 годам лишения свободы, а Маслича — к смертной казни. Но он успел попасть под мораторий, принятый в 1997 году. Смертный приговор заменили пожизненным заключением в самой строгой российской тюрьме «Черный дельфин» в Оренбургской области. В 2015 году Александр Маслич скончался.

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