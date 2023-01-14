Объявили в международный розыск директора барнаульского «Жилфонда»

Установили, что женщина 18 декабря 2022 года забрала деньги, покинула Россию и скрылась в Турции. 22 декабря возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
28 декабря в отношении Авдюхиной заочно вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемой.
29 декабря ее уже объявили в федеральный розыск, а затем и в международный.
Известно, что Авдюхина могла похитить у клиентов более 100 млн рублей.
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