Объявили в международный розыск директора барнаульского «Жилфонда»

Руководительницу «Жилфонда» Людмилу Авдюхину объявили в международный розыск, передает источник, знакомый с ситуацией.

Установили, что женщина 18 декабря 2022 года забрала деньги, покинула Россию и скрылась в Турции. 22 декабря возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

28 декабря в отношении Авдюхиной заочно вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемой.

29 декабря ее уже объявили в федеральный розыск, а затем и в международный.

Известно, что Авдюхина могла похитить у клиентов более 100 млн рублей.

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