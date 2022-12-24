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Происшествия

СМИ: агент недвижимости в Барнауле украла 50 млн рублей у клиентов и сбежала за границу

В Барнауле разыскивают регионального директора агентства недвижимости «Жилфонд», сообщил amic.ru. Один из риелторов агентства рассказал, что начальница могла присвоить около 50 млн рублей и уехать за границу.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Как рассказали в издании, деньги клиенты хранили в агентстве в индивидуальных ячейках на период заключения сделок. Предполагают, что руководительница забрала их и уехала за границу вместе с мужем и детьми.

Связаться с ней никто не может.

В отдел полиции на имя руководительницы «Жилфонда» поступило три заявления. Сейчас идет проверка, после которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

В агентстве ситуацию комментировать отказались. Одна из менеджеров сообщила, что говорить об этом с представителями СМИ им запретили.

В Барнаул для урегулирования этой ситуации, по информации источника, прибыл директор агентства недвижимости «Жилфонд» в Новосибирске Александр Чернокульский.

Пострадавшим клиентам деньги якобы обещали вернуть.

Ранее стало известно, что у барнаульцев срываются сделки по недвижимости из-за технических работ в Росреестре.

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