СМИ: агент недвижимости в Барнауле украла 50 млн рублей у клиентов и сбежала за границу

Как рассказали в издании, деньги клиенты хранили в агентстве в индивидуальных ячейках на период заключения сделок. Предполагают, что руководительница забрала их и уехала за границу вместе с мужем и детьми.
Связаться с ней никто не может.
В отдел полиции на имя руководительницы «Жилфонда» поступило три заявления. Сейчас идет проверка, после которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
В агентстве ситуацию комментировать отказались. Одна из менеджеров сообщила, что говорить об этом с представителями СМИ им запретили.
В Барнаул для урегулирования этой ситуации, по информации источника, прибыл директор агентства недвижимости «Жилфонд» в Новосибирске Александр Чернокульский.
Пострадавшим клиентам деньги якобы обещали вернуть.
Ранее стало известно, что у барнаульцев срываются сделки по недвижимости из-за технических работ в Росреестре.
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