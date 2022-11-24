У барнаульцев срываются сделки по недвижимости из-за технических работ в Росреестре. Но не у всех

С начала ноября Росреестр проводит технические работы. С ошибками и задержками регистраций сделок столкнулись продавцы и покупатели недвижимости, риелторы и нотариусы не только из Алтайского края, но и со всей России. Сейчас, как утверждает Росреестр, все приходит в норму. Но, как отмечают читатели altapress.ru, которые обратились в редакцию, их сделки до сих пор в подвешенном состоянии.

11 ноября Росреестр сообщал, что проводит «плановые регламентные технические работы», поэтому сроки предоставления услуг могут увеличиться.

В ведомстве объяснили, что технические работы улучшат качество сервисов, оптимизируют хранение и обработку сведений о недвижимости, исправят технические и реестровые ошибки.

«Функционал будет восстановлен и все заявления оперативно рассмотрят со следующей недели (с 14 ноября, — прим. Ред)», — отметили в сообщении.

«Действительно была приостановка и сбои. На сегодняшний день все восстановлено, регистрация проходит в срок, и сайт работает хорошо», — рассказала Ольга Лаврова, специалист по недвижимости компании «Жилфонд».

«Все проблемы решены, но первые восемь дней ноября дали сильную пробуксовку», — подтвердил основатель агентства недвижимости «Династия 24».

Загородная недвижимость. Фото Дмитрия Лямзина

Однако, как заметили читатели, в некоторых случаях регистрация сделок на сайте все же продолжила задерживаться.

«Задержка сроков регистрации сделки №******* на 5 рабочих дней по техническим причинам. Мы занимаемся решением сложившейся ситуации совместно с Росреестром. Приносим извинения за неудобства. Домклик от Сбера», — такое сообщение приходит пользователям при сбое.

Особые проблемы возникают, когда операции требуется совершить быстро. Например, когда после продажи жилья пользователи покупают новую недвижимость. Но покупка рискует сорваться, потому что из-за технических работ первая сделка затягивается.

«В Москве — технический сбой (у нас все на центральном аппарате). Специалисты ведут работу, — сообщили altapress.ru в управлении Росреестра по Алтайскому краю. — Трудности с регистрациями были на прошлой неделе, сейчас все уже работает почти в прежнем режиме: некоторые операции еще задерживаются. Но через пару дней все придет в норму».