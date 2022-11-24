24 ноября
﻿
Недвижимость

У барнаульцев срываются сделки по недвижимости из-за технических работ в Росреестре. Но не у всех

С начала ноября Росреестр проводит технические работы. С ошибками и задержками регистраций сделок столкнулись продавцы и покупатели недвижимости, риелторы и нотариусы не только из Алтайского края, но и со всей России. Сейчас, как утверждает Росреестр, все приходит в норму. Но, как отмечают читатели altapress.ru, которые обратились в редакцию, их сделки до сих пор в подвешенном состоянии.

Росреестр, управление по Алтайскому краю.
Росреестр, управление по Алтайскому краю.
Росреестр, управление по АК.

11 ноября Росреестр сообщал, что проводит «плановые регламентные технические работы», поэтому сроки предоставления услуг могут увеличиться.

В ведомстве объяснили, что технические работы улучшат качество сервисов, оптимизируют хранение и обработку сведений о недвижимости, исправят технические и реестровые ошибки.

«Функционал будет восстановлен и все заявления оперативно рассмотрят со следующей недели (с 14 ноября, — прим. Ред)», — отметили в сообщении.

«Действительно была приостановка и сбои. На сегодняшний день все восстановлено, регистрация проходит в срок, и сайт работает хорошо», — рассказала Ольга Лаврова, специалист по недвижимости компании «Жилфонд».

«Все проблемы решены, но первые восемь дней ноября дали сильную пробуксовку», — подтвердил основатель агентства недвижимости «Династия 24».

Загородная недвижимость.
Загородная недвижимость.
Фото Дмитрия Лямзина

Однако, как заметили читатели, в некоторых случаях регистрация сделок на сайте все же продолжила задерживаться.

«Задержка сроков регистрации сделки №******* на 5 рабочих дней по техническим причинам. Мы занимаемся решением сложившейся ситуации совместно с Росреестром. Приносим извинения за неудобства. Домклик от Сбера», — такое сообщение приходит пользователям при сбое.

Особые проблемы возникают, когда операции требуется совершить быстро. Например, когда после продажи жилья пользователи покупают новую недвижимость. Но покупка рискует сорваться, потому что из-за технических работ первая сделка затягивается.

«В Москве — технический сбой (у нас все на центральном аппарате). Специалисты ведут работу, — сообщили altapress.ru в управлении Росреестра по Алтайскому краю. — Трудности с регистрациями были на прошлой неделе, сейчас все уже работает почти в прежнем режиме: некоторые операции еще задерживаются. Но через пару дней все придет в норму».

Каждую неделю региональный Росреестр публикует статистику об операциях.

Так с 14 по 18 ноября в ведомство поступило 8269 заявлений, из них более половины в электронном виде — 4346. С 7 по 11 ноября электронных регистраций было чуть больше — 4 452. С 31 по 3 ноября — всего 1536 (из 2 524).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость