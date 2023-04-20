Объявленного в розыск экс-директора барнаульского «Жилфонда» нашли в Аргентине

Напомним, Авдюхину объявили в международный розыск 29 декабря 2022 года. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — экс-директор могла похитить у клиентов более 100 млн рублей.
По словам источника, хорошо знакомого с ситуацией, 16 декабря Авдюхины вместе с деньгами уехали из Барнаула в Новосибирск. Далее отправились в Сочи, а затем в Москву и Стамбул.
При этом вопрос, как из России вывезли миллионы рублей, остается открытым. Из Турции также можно вывезти максимум 10 тыс. долларов на человека, если не декларировать.
Через некоторое время, задумавшись, что из Турции им может грозить экстрадиция, Авдюхины двинулись дальше. В январе 2023 они прилетели в Дубай, а после недолгого перерыва отправились в Аргентину.
В Аргентину жители России могут въезжать без виз, а через два года проживания в стране уже можно получить местный паспорт. А если получать доход в более твердой валюте, чем аргентинская, то еще быстрее.
При этом семья уже не скрывается, использует российские паспорта, останавливается в гостиницах.
Подробнее об истории мошенничества бывшего директора «Жилфонда» почитать здесь.