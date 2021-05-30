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Происшествия

Областной минздрав рассказал о состоянии мужчины, раненного новосибирским полицейским

Молодой человек, пострадавший от случайного выстрела в голову под Новосибирском был в тяжелом состоянии. Позже от полученной травмы он скончался. Об этом информагентству РИА Новости сообщили в минздраве области.

Капельница. Лечение.
Капельница. Лечение.
pixabay.com.

Ранее сообщалось, что при задержании нарушителя правил дорожного движения, инспектор ДПС случайно выстрелил 19-летнему знакомому задержанного в голову и тяжело ранил. Парень пытался помочь товарищу отбиться от правоохранителей.

После случившегося поступала информация о смерти потерпевшего, но она не подтвердилась.

«Жив, находится в крайне тяжелом состоянии», — сообщили журналистам РИА Новости врачи.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Следственный комитет России по Новосибирской области также подтвердил, что молодой человек жив и находится в крайне тяжелом состоянии.

Однако позже стало известно, что мужчина все же скончался.

Напомним, вечером 28 мая сотрудники ДПС начали преследовать автомобиль Toyota после того, как его водитель не остановился по их требованию.

Иномарка притормозила лишь у гостиницы. Из нее выбежали несколько человек и бросились в разные стороны. Одного из них полицейским удалось задержать. В то время товарищ нарушителя попытался вернулся и попытался помешать блюстителям порядка.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

В руках у полицейского был табельный пистолет. С оружием в руках он попытался скрутить 19-летнего парня и, по данным следкома, «непроизвольно нажал на спусковой крючок». Раздался выстрел. пуля попала нарушителю в голову.

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУМВД также проводится служебная проверка.

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