Обманутая дольщица скончалась у дверей офиса застройщика

В Новосибирске обманутая дольщица ЖК «Новомарусино» поехала в офис застройщика за документами для компенсации, однако не дошла до него буквально пару метров, сообщает «Сиб.фм».

Инцидент случился 5 мая. Женщина скоропостижно скончалась в паре метров от двери компании-застройщика ЖК «Новомарусино».

В офисе дольщица должна была получить выписку для того, чтобы записаться в банк для оформления компенсации за недостроенную квартиру.

ЖК «Новомарусино» начали строить в 2015 году, однако достроена была только часть из запланированных домов. Дольщиков застройщики привлекали низкой стоимостью квадратного метра. Обманутыми оказались 500 человек.

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