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Происшествия

Обнародована переписка историка-расчленителя с убитой аспиранткой

В Санкт-Петербургском городском суде огласили переписку историка Олега Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на видеотрансляцию заседания.

Доцент Олег Соколов (справа) в следственном изоляторе.
Доцент Олег Соколов (справа) в следственном изоляторе.
Скан видео tvrain.ru.

Были подробно зачитаны сообщения, которые Ещенко отправляла обвиняемому, из которых следует, что их отношения испортились еще в июле 2019 года. Согласно переписке, девушка ревновала Соколова и говорила, что желает ему смерти.

Соколов также записал на видео ссору с возлюбленной за пару часов до трагедии.

Что произошло

По версии следствия, в ноябре 2019 года 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил 24-летнюю Ещенко, пишет bfm.ru.

Полиция задержала подозреваемого, когда он пытался избавиться от расчлененного тела убитой. Соколов сознался в преступлении, мотивом он назвал ссору.

Вытащили из Мойки

Утром 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ вытащили из Мойки. В его рюкзаке нашли отрубленные руки и травматический пистолет. Как выяснилось позже, историк застрелил аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября.

Почти двое суток тело пролежало в квартире, потом историк купил пилу и решил избавиться от улик. Позже он планировал избавиться и от себя — в костюме Бонапарта на территории Петропавловской крепости.

Соколов признан вменяемым.

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