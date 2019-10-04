Обнаружен банковский бот, который заразил около миллиона устройств россиян

По оценкам экспертов, ботнет Geost мог контролировать несколько миллиардов рублей на счетах жертв.
Специалисты смогли узнать о вирусе после того, как они прочитали незашифрованные сообщения мошенников.
Эксперты нашли их личные переписки, где упоминались отмывание денег и платежи с использованием популярных среди русскоязычных киберпреступников систем.
После заражения телефоны подключались к ботнету и могли управляться удаленно, пишет bfm.ru. Злоумышленники получали доступ к СМС, к их отправке, к общению с банками и перенаправлению трафика телефона на разные сайты, а также к большому объему личной информации пользователя.