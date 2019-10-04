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Происшествия

Обнаружен банковский бот, который заразил около миллиона устройств россиян

Банковский ботнет (сеть устройств с установленным хакерским ПО) заразил с 2016 года более 800 тыс. Android-устройств россиян, сообщили РИА Новости в компании Avast, которая занимается разработкой антивирусных программ.

Телефон.
Телефон.
CC0

По оценкам экспертов, ботнет Geost мог контролировать несколько миллиардов рублей на счетах жертв.

Специалисты смогли узнать о вирусе после того, как они прочитали незашифрованные сообщения мошенников.

Эксперты нашли их личные переписки, где упоминались отмывание денег и платежи с использованием популярных среди русскоязычных киберпреступников систем.

После заражения телефоны подключались к ботнету и могли управляться удаленно, пишет bfm.ru. Злоумышленники получали доступ к СМС, к их отправке, к общению с банками и перенаправлению трафика телефона на разные сайты, а также к большому объему личной информации пользователя.

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