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Происшествия

В горах Алтая обнаружили четвертого погибшего под лавиной

В Республике Алтай обнаружено тело четвертого туриста, который накануне погиб под лавиной, сообщает ТАСС.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
Instagram Олега Хорохордина.

В СУ СК по Республике Алтай сообщили, что тело четвертого погибшего туриста еще не доставлено в Горно-Алтайск на опознание. Сейчас в регион прибывают родственники туристов, они размещаются в гостиницах. По всем вопросам организован прием сотрудниками местного управления СК.

Что произошло

6 мая под лавину туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте. Две девушки успели подняться на гребень, а остальной группе не хватило 10 минут.

Выжившие дошли до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем. 8 мая спасатели обнаружили три тела погибших: двух мужчин и одной женщины. Их доставили вертолетом в Горно-Алтайск на опознание и для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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