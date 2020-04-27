Обнаружены тела подростков, пропавших зимой в Алтайском крае

27 апреля в Алтайском крае в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко на участке местности в Первомайском районе обнаружены их тела.

По данным следствия, 7 января подростки ушли из дома в Новоалтайске и до настоящего времени их местонахождение не было установлено.

Поиски молодых людей не прекращались.

Возбуждено и расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц), говорится в сообщении СКР.

Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины смерти подростков.

Ранее сообщалось, что единственный свидетель по делу — 48-летний Владимир Корепанов — покончил с собой на допросе. В соцсетях публиковалась информация, что в ночь перед исчезновением парень и девушка были у него в гостях.