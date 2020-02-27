Стали известны новые подробности дела о пропаже двух подростков на Алтае

Следователи, вооруженные специальной техникой, продолжают поиски подростков. Особое внимание уделяют погребам, в подозрительных местах копают, сообщают журналисты.
«Многие склоняются к тому, что подростка и девушку убили, а тела спрятали, — сообщила жительница Токарево. — Говорили, что в доме Владимира следователи обнаружили куртку Оксаны и следы крови. Возможно, это преступление на почве ревности и неразделенной любви».
Близкие Владимира Корепанова не верят в его причастность к исчезновению подростков.
В краевом управлении СКР журналистам сообщили, что следователи рассматривают несколько версий. В приоритете — убийство и несчастный случай.
«Мы ждем результатов многочисленных экспертиз. Только получив их, можно будет с уверенностью сказать, что действительно произошло», — сообщили в ведомстве.