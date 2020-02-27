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Происшествия

Стали известны новые подробности дела о пропаже двух подростков на Алтае

РИА Новости опубликовали подробности дела об исчезновении двух подростков в Алтайском крае. 16-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко из села Токарево (Новоалтайск) пропали 8 января. Единственный свидетель по делу — 48-летний Владимир Корепанов — покончил с собой на допросе. В соцсетях сообщалось, что в ночь перед исчезновением парень и девушка были у него в гостях.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Следователи, вооруженные специальной техникой, продолжают поиски подростков. Особое внимание уделяют погребам, в подозрительных местах копают, сообщают журналисты.

«Многие склоняются к тому, что подростка и девушку убили, а тела спрятали, — сообщила жительница Токарево. — Говорили, что в доме Владимира следователи обнаружили куртку Оксаны и следы крови. Возможно, это преступление на почве ревности и неразделенной любви».

Близкие Владимира Корепанова не верят в его причастность к исчезновению подростков.

Пропали два подростка.
Пропали два подростка.
vk.com/la_altay

В краевом управлении СКР журналистам сообщили, что следователи рассматривают несколько версий. В приоритете — убийство и несчастный случай.

«Мы ждем результатов многочисленных экспертиз. Только получив их, можно будет с уверенностью сказать, что действительно произошло», — сообщили в ведомстве.

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