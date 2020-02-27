Стали известны новые подробности дела о пропаже двух подростков на Алтае

РИА Новости опубликовали подробности дела об исчезновении двух подростков в Алтайском крае. 16-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко из села Токарево (Новоалтайск) пропали 8 января. Единственный свидетель по делу — 48-летний Владимир Корепанов — покончил с собой на допросе. В соцсетях сообщалось, что в ночь перед исчезновением парень и девушка были у него в гостях.