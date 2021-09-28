28 сентября 4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Барнаульская ГИБДД обратилась к пешеходам после смертельного ДТП

После смертельной аварии на пр. Космонавтов 28 сентября ГИБДД Барнаула обратилась к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила и быть внимательными.

ДТП с грузовиком на пр. Космонавтов в Барнауле.
ДТП с грузовиком на пр. Космонавтов в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Пешеходов просят не рисковать жизнью, не создавать аварийных ситуаций и переходить дорогу строго в установленных местах. Выходя на зебру, нужно убедиться в отсутствии близко движущегося транспорта.

Вечером и ночью пешеходам стоит использовать световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы быть более заметными в свете фар автомобилей. Особенно это касается детей. Светоотражатели можно повесить в виде брелоков на рюкзак, пришить нашивки на одежду. Есть светоотражающие ленты, ткани и нитки, из которых можно самим сделать аппликации, наклейки и другие элементы.

Осенью сокращается продолжительность светового дня, а в темное время суток значительно ухудшается видимость и часто портится погода. Водителям рекомендуют проверять состояние автомобиля - тормозную систему и систему обогрева стекол, наличие стеклоомывающей жидкости.

Автомобили. Пробка.
Автомобили. Пробка.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Во время поездки нужно держаться на безопасной дистанции, соблюдать скоростной режим, пристегиваться и включать ближний свет фар.

«Помните главное правило на дороге — водитель должен быть предсказуем и заметен! И самое главное, обращайте внимание на пешеходов. По статистике именно в такую погоду возрастает количество ДТП с их участием», — напоминают автополицейские.

Автолюбителям не стоит забывать и о пассажирах. Детские кресла — главный залог сохранения жизни и здоровья маленьких пассажиров.

Особенно аккуратными на дороге должны быть начинающие водители — они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов. При неблагоприятных погодных условиях им лучше оставить машину дома и воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, смертельная авария случилась днем 28 сентября на пересечении пр. Космонавтов и ул. Малахова. Грузовик МАЗ сбил мужчину, который перебегал дорогу. Пешеход умер на месте.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость