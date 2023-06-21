21 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Обратная сторона майнинга: гостевой домик в Сибири вспыхнул из-за мощной нагрузки на электросеть

Утром 21 июня в центре Иркутска произошел мощный пожар - загорелся гостевой дом, сообщает "Интерфакс".

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Около 20 постояльцев эвакуировали спасатели. Никто не пострадал.

Рядом находились административные и офисные здания. Их спасли от огня.

Впоследствии выяснилось, что пожар мог произойти из-за перегрузки электросети — работало оборудование для майнинга криптовалюты.

Причем электрик предупреждал об опасности. Но владельцы домика проигнорировали предупреждение. Сейчас проводится доследственная проверка.

Ранее заживо сгорел сибиряк в бане, где устроил майнинг-ферму. Баню полностью охватил огонь, обрушилась кровля. Хозяин погиб в момент пожара, а еще один мужчина получил ожоги лица и руки.

На веранде бани располагалось оборудование для майнинга. Накануне хозяин привез и подключил еще несколько «машинок», рассказали в областном главке МЧС.

Основная версия пожара - сбой в работе майнинг-фермы из-за новой техники. На месте происшествия работали представители экстренных служб.

А на чердаке психбольницы под Иркутском нашли две майнинговые фермы. Оборудование подключили к электрическим сетям психиатрической больницы над лечебными корпусами. Специалисты изъяли оборудование.

Между тем ФСБ задержала жителя Алтая, заработавшего 1 млн на майнинге в больнице.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость