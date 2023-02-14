Заживо сгорел сибиряк в бане, где устроил майнинг-ферму

Житель Ангарска сгорел во время пожара в бане. В ней он установил майнинг-ферму для получения криптовалют.

ЧП случилось ночью 14 февраля в селе Введенщина Иркутской области.

Баню полностью охватил огонь, обрушилась кровля. Хозяин погиб в момент пожара, а еще один мужчина получил ожоги лица и руки, указывает Газета.Ru. По всей вероятности, это был нанятый работник для строительных работ.

На веранде бани располагалось оборудование для майнинга. Накануне хозяин привез и подключил еще несколько «машинок», рассказали в областном главке МЧС.

Основная версия пожара — сбой в работе майнинг-фермы из-за новой техники. На месте происшествия работали представители экстренных служб.

Ранее на чердаке психбольницы под Иркутском нашли две майнинговые фермы. Оборудование подключили к электрическим сетям психиатрической больницы над лечебными корпусами. Специалисты изъяли оборудование.

Между тем ФСБ задержала жителя Алтая, заработавшего 1 млн на майнинге в больнице.