Обрушились перекрытия в здании кафе в Сибири. Есть пострадавшие

Это произошло в Искитиме Новосибирской области, указывает "Интерфакс". Пострадали два человека, успели эвакуироваться — 15.

В этом здании находятся кафе, пиццерия и столовая.

В Следкоме организовали проверку.

Ранее сообщалось, что без разрешения строили здание, которое рухнуло в Барнауле и унесло жизни двух рабочих.

Конструкции обрушились на этапе устройства кровли. Под завалами погибли двое рабочих — 1960 и 1974 годов рождения.

По информации регионального Следственного комитета, устанавливают причины обрушения, допрашивают владельца объекта и свидетелей.