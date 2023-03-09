9 марта
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Происшествия

Обстановка в Бийске: город продолжает тонуть в лужах, несмотря на минусовую температуру

В Бийске 8 марта было невозможно выйти на улицу без резиновых сапог, а местами не помешали бы и лодки. Altapress.ru продолжает следить за дорожной обстановкой в городе.

Бийск 8 марта.
Бийск 8 марта.
Камеры "Сотрудник"

В Бийске 9 марта обстановка немного лучше. Помогла минусовая температура — в городе -4 градуса, кое-где лужи подмерзли и появилась возможность проехать.

На пересечении ул. Социалистической и Пугачева, за которой вчера также наблюдал «БР», вода с дороги не ушла, но ее стало меньше.

Перекресток ул. Ломоносова и Можайского все еще затоплен, хотя и меньшими объемами. В целом, вода из города немного уходит. Но до сухих дорог еще далеко.

Ранее в Барнауле крышу сильным ветром снесло с одной из остановок и приземлило на парковку. А в алтайском селе из-за непогоды без электричества остались 350 квартир, дом престарелых и больница.

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