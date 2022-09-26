28 сентября
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Происшествия

Обстрел школы в Ижевске. Кто ворвался в здание, сколько детей погибли и что известно к этому часу

В Ижевске мужчина ворвался в школу и открыл стрельбу по детям. Сейчас педагогов и учеников эвакуировали. Рассказываем, что известно о произошедшем, сколько человек погибли, и кто — стрелок.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
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1
Как и когда начался бстрел?

Telegram-канал Baza пишет, что неизвестный мужчина в черной одежде ворвался во время урока и открыл стрельбу по школьникам.

2
В какой школе произошел обстрел?

Обстрел произошел в школе № 88 на ул. Пушкинская.

3
Погибшие и пострадавшие

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СК, при стрельбе в Ижевске стали жертвами 9 человек: 2 охранника, 2 учителя и 5 учеников.

Примерно 20 человек ранены.

4
Что стало со стрелком?

По информации Telegram-канала «112», стрелок покончил с собой.

«В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», — подчеркнули в МВД по региону.

5
Кем был стрелок, и что о нем известно?

Личность злоумышленника пока не установили, ссылается Telegram-канал «Звезда» на депутата Александра Хинштейна.

По предварительной версии, у него была два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

6
Директор школы пострадала?

Директор школы с раненым подростком успели спрятаться в кабинете — Baza.

7
Как обстрел прокомментировал губернатор Удмуртии?

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов написал в Telegram-канале, что прибыл на место стрельбы.

«Буду оперативно докладывать обо всем, что происходит», — подчеркнул он.

8
А кто работает на месте?

Прибыли скорая и спецслужбы. Кроме того, передает ura.ru, в Ижевск направило группу Минпросвещения. Приехала и министр образования республики Светлана Болотникова.

Также направлена группа Минздрава.

Напомним, год назад пять человек погибли из-за стрельбы в Пермском университете.

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