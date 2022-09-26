Обстрел школы в Ижевске. Кто ворвался в здание, сколько детей погибли и что известно к этому часу

Telegram-канал Baza пишет, что неизвестный мужчина в черной одежде ворвался во время урока и открыл стрельбу по школьникам.
Обстрел произошел в школе № 88 на ул. Пушкинская.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СК, при стрельбе в Ижевске стали жертвами 9 человек: 2 охранника, 2 учителя и 5 учеников.
Примерно 20 человек ранены.
По информации Telegram-канала «112», стрелок покончил с собой.
«В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», — подчеркнули в МВД по региону.
Личность злоумышленника пока не установили, ссылается Telegram-канал «Звезда» на депутата Александра Хинштейна.
По предварительной версии, у него была два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.
Директор школы с раненым подростком успели спрятаться в кабинете — Baza.
Губернатор Удмуртии Александр Бречалов написал в Telegram-канале, что прибыл на место стрельбы.
«Буду оперативно докладывать обо всем, что происходит», — подчеркнул он.
Прибыли скорая и спецслужбы. Кроме того, передает ura.ru, в Ижевск направило группу Минпросвещения. Приехала и министр образования республики Светлана Болотникова.
Также направлена группа Минздрава.
Напомним, год назад пять человек погибли из-за стрельбы в Пермском университете.