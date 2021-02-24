Обстреляли машину врача, пожаловавшейся на волшебным образом заниженную в три раза зарплату

В Находке неизвестный обстрелял машину врача Натальи Пежемской, которая накануне пожаловалась на несостыковки между реальной и официальной зарплатами, сообщает Sota Vision .

Пежемская и другие сотрудники Находкинской горбольницы в середине января пожаловалась на необъяснимо заниженные зарплаты.

«Согласно майским указам врач должен получать около 95 тысяч рублей до вычета налога работая на ставку. В действительности мы получаем около 23 тысяч рублей», — рассказала девушка в видеообращении.

При этом, как она отметила, по официальным отчетам их зарплата 50 тыс. рублей. После этого проблемы начались у всех. Главврач больницы потребовала от недовольных объяснительные, а региональный СК начал проверку информации. Отреагировал и первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

На встрече с чиновниками от местного здравоохранения медики заявили, что не только не видят денег, но даже не получают необходимых средств защиты. Им ответили, что ситуацию не стоило выносить на широкую огласку.

«Вы, вполне возможно, справедливо жалуетесь на низкую зарплату, жалуетесь на нее публично, не обсудив эту ситуацию предварительно со своим руководством. Вот мне сейчас, правда, вам сказать по поводу 15−20-процентного снижения зарплаты у всего коллектива, нечего», — донесли до работников больницы.

23 февраля Пежемская рассказала о том, что неизвестный обстрелял ее машину на парковке. Согласно видео с камер наблюдения, нападение произошло около полуночи.

Выстрелили дробью — стекло повредили, но оно не разбилось. Врач обратилась к следствию, отметив, что это очень похоже на давление.

«Товарищ главный следователь Приморского края, если это не давление на меня, то тогда скажите, что же это такое. Вы можете найти преступника? Кто и зачем расстрелял машину моей семьи?» — обратилась девушка к правоохранителям.

В комментариях к обращению местные жители отметили, что в Находке «государственной власти нет». Более того, здесь якобы опасно «жаловаться на чиновников».

Ранее медики роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора об их зарплатах. О своих «настоящих доходах» они узнали во время встречи с представителем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.